Governo | il ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti si è dimesso

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La notizia era già nell’aria da alcuni giorni ma solo nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità: ildell’Istruzioneha dato le dimissioni tramite una lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Tra i motivi che avrebbero spinto l’ormai exa ritirarsi dal suo ruolo ci sono il rifiuto da parte deldella sua richiesta di rivedere l’Iva, al fine di recuperare i 2/3 miliardi di euro che il suo dicastero richiedeva per far fronte alle spese.

Leggi la notizia su notizie

matteosalvinimi : Troppe cose non tornano nei rapporti tra Movimento 5 Stelle e Cina, a partire dal ministro Patuanelli che minimizza… - matteosalvinimi : Ho fatto il mio lavoro da ministro, e ne sono orgoglioso. Avevo il dovere di difendere la sicurezza del mio Paese e… - AnnalisaChirico : Il ministro 5S presenta un piano per l’innovazione con ringraziamento speciale per Davide Casaleggio. Come se qualc… -