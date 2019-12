Giro d’Italia 2020 | al via ci sarà anche il fenomeno belga Remco Evenepoel

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Va ad arricchirsi con un nome davvero di lusso, nonostante la giovane età, una startlist deld’Italiache al momento sembra essere molto scarna. È arrivata la conferma: al via dall’Ungheria cidella Deceuninck Quick-Step, classe 2000. Il campione europeo a cronometro ha infatti messo nel proprio programma la Corsa Rosa per il mese di maggio. Le parole: “I piani e i programmi sono fissati sin dal nostro stage. Non posso dire niente prima del 10 gennaio, quando cila presentazione della squadra. Quel che è certo è che avrò quattro grandi obiettivi nel: Liegi – Bastogne – Liegi, Giochi Olimpici di Tokyo, i Mondiali di Aigle-Martignye Il Lombardia. Ma ci sarannoaltre sorprese, direi persino un regalo”. gianluca.bruno@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina ...

Leggi la notizia su oasport

giroditalia : Happy Birthday to the last Maglia Azzurra powered by @bancamediolanum of #Giro d’Italia: @giuliocicco1! | Buon Comp… - JamesHorncastle : @S8O55 Hard to choose. Non è tempo per noi. Certe notti. The Giro d’Italia live album is superb - ACinofila : RT @qualazampanews: #libri Cerchi nuovi amici? Allora fatti un giro nei #Canili d'Italia. Nel volume 3 #Lazio #Lombardia @Luludotcom @Lulud… -