Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi | la proposta il giorno di Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) La tanto attesadi matrimonio è finalmente arrivata, e a quanto pare è stata più romantica ed emozionante che mai.sono pronti a fare il grande passo, come hanno rivelato su Instagram. L’ex velina, per questo, ha ricevuto una sorpresa davvero speciale. È stata proprio lei a rivelare ai suoi fan la bella notizia, con una foto accompagnata da una dolcissima dedica. Lo scatto ritraee il suo futuro marito nella loro casetta milanese, dove ormai convivono da tempo. Tutto è riccamente addobbato, per trascorrere delle feste serene e gioiose in famiglia. E davanti all’albero – anzi, agli alberi! – di, i due innamorati si stringono sorridenti l’uno all’altra: “SÌ 25.12.2019” – scrive laaccanto alla foto, aggiungendo il simbolo dell’anello di fidanzamento. Una data ...

Leggi la notizia su dilei

Tommyprogressiv : @Giorgia_Palmas Felicitazioni. Natale fantastico - AndySportWomen : @FiloMagnini @Giorgia_Palmas auguri campione - AndySportWomen : @Giorgia_Palmas auguri ???? -