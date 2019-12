Gessica Notaro fidanzata ufficialmente | ha trovato l’anello sotto l’albero

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un Natale da ricordare per. Prima dell’arrivo del 2020, la ex Miss hal’albero un anello di fidanzamento. Un gioiello che lei ha sfoggiato non senza emozioni: “Quest’anno Babbo Natale ha decisamente superato le mie aspettative. Sono senza parole”. Matrimonio in vista per lei? Un nuovo amore Lui si chiama Marco, è di Rimini e attualmente vive a Milano. I due si sono conosciuti alla fine del 2018, un anno dopo l’anello di fidanzamento. Sarà il 2020 l’anno delle nozze per i due? Non si sa molto sul conto di Marco, considerato che lei lo mostra ma non lo “tagga”. Cerca di tenere preservata, per quanto possibile, la sua identità. Però è certa del suo amore: “Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il ...

Leggi la notizia su forzazzurri

novasocialnews : Natale da favola per Gessica Notaro, sotto l'albero trova l'anello di fidanzamento #novasocialnews #nonstopnews… - Notiziedi_it : Natale da favola per Gessica Notaro, sotto l’albero trova l’anello di fidanzamento - novasocialnews : Natale da favola per Gessica Notaro, sotto l'albero trova l'anello di fidanzamento #novasocialnews #nonstopnews… -