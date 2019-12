Gatta Cenerentola film stasera in tv 25 dicembre | cast | trama | curiosità | streaming

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)è ilin tv mercoledì 252019 in onda in seconda serata su Rai 3. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ma prima di continuare con la lettura, ti consigliamo di dare un’occhiata ai nostri articoli sul Natale! GUIDA TV DURANTE LE FESTEDA VEDERE A NATALEDISNEY NATALIZI TUTTO SUL #NATALEin tv:La regia è di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone. Ilè composto da Maria Pia Calzone, Alessandro Gassmann, Massimiliano Gallo.in tv:Don Vittorio Basile è un ingegnere e un ricco armatore che ha costruito un grande museo della scienza e della memoria in una nave dismessa ed ormeggiata nel porto di Napoli. Ma quando il grande ingegnere muore il boss della camorra ...

Leggi la notizia su cubemagazine

silvia_cocca : @GassmanGassmann Il 25 Dicembre alle 00,20 Gatta Cenerentola andrà in onda per la prima volta su Rai3. Da non perd… - nongenio : gatta cenerentola il 25 dicembre alle 00:20 su Rai3, non perdetevelo!!! - EnfantProdige : @dumurin @cheTVfa Gatta Cenerentola non è un cartone per famiglie -