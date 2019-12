Frane in Costiera | sopralluogo a Cetara dei parlamentari grillini Cioffi e Provenza

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto(Sa) – “Bisogna riprendere in mano il controllo del territorio, nel senso della terra, della protezione”. A dichiararlo questa mattina il senatore del Movimento Cinque Stelle, Andreache, in compagnia dell’altro parlamentare salernitano, il deputato Nicola, si è recato inamalfitana per visitare i luoghi colpiti dalla frana di sabato scorso e per rendersi conto dell’entità dei danni. “C’è la necessità di una cura preventiva ma purtroppo nel dibattito politico questi argomenti entrano in gioco solo quando avvengono episodi tragici come questo – ha aggiunto– un territorio come quello dellaamalfitana che vive prevalentemente di turismo merita maggiore attenzione, ma anche un maggiore senso di responsabilità civica da parte di tutti quelli che devono rispettare le regole per tutelare la ...

