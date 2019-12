Film Disney in TV | la programmazione a Natale 2019 e nei giorni di festa

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), una tradizione ae neidi. Scopriamo ladedicata Tra le tradizioni die deidifino all’Epifania del 6 gennaio, non possono mancare in tv, cartoon eche rappresentano, di fatto, una presenza immancabile nei palinsesti televisivi in questo periodo dell’anno. Ai tanti… L'articoloin TV: lae neidiproviene da www.inews24.it.

Leggi la notizia su inews24

Avvenire_Nei : . @TV2000it La televisione dei cattolici italiani dedica una programmazione speciale per le festività natalizie dal… - tv2000docfilm : ?? Una straordinaria storia di amicizia tra un gattino e un gruppo di cani randagi per le vie di New York. ?? ??Il fil… - sugoiraamen : Ma in corea anche i film della Disney sono subbati oppure li doppiano? -