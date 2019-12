TelevideoRai101 : Filippine, Natale di paura per tifone - ecortuso : RT @kattolikamente: Filippine, bomba in chiesa alla vigilia di #Natale. Ventidue feriti nell'isola di Mindanao: massima allerta per le cele… - ntoniom72 : RT @kattolikamente: Filippine, bomba in chiesa alla vigilia di #Natale. Ventidue feriti nell'isola di Mindanao: massima allerta per le cele… -

die disagi nelle, dove ilPhanfone si è abbattuto sulle zone centrali del Paese. Decine di migliaia sono rimasti bloccati nei porti o costretti a evacuare le proprie abitazioni. Ilha distrutto case, divelto alberi e provocato blackout in diverse città. Per ora, non si hanno notizie di morti, ma le squadre di soccorso devono ancora raggiungere le zone piu' isolate e colpite da violente inondazioni.(Di mercoledì 25 dicembre 2019)