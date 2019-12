Figline Valdarno | incidente stradale | morti marito e moglie nell’auto contro la

(Di giovedì 26 dicembre 2019) Deceduti, entrambi di 60 anni. L'uomo, che era a volante, potrebbe essere stato colto da malore. Per i due occupanti, il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso. Salvo il cane che era in auto con loro

