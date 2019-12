F1 | Robert Kubica vicino all’accordo con l’Alfa Romeo per il posto di pilota di sviluppo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)ha corso nel GP di Abu Dhabi per l’ultima volta daufficiale di F1, ma la sua avventura nel Circus non è finita. Ilpolacco, infatti, è pronto per restare, sebbene con un ruolo diverso da quello avuto nel 2019. Appare ormai vicinissimo l’accordo trae l’AlfaRacing che consentirà al trentacinquenne di Cracovia di far parte della scuderia del Biscione in qualità didi, dietro le quinte dei due uomini designati ad andare in pista nel 2020, Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Non c’è solo un lato diverso della F1, però, nel suo futuro:, infatti, starebbe seriamente pensando ad accasarsi anche in DTM, il celebre campionato tedesco nel quale sono passati anche diversi ex piloti di grandissimo valore nella massima categoria motoristica. Nelle scorse settimane, infatti, aveva provato la BMW M4. CLICCA ...

