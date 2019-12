F1 | parla Binotto | “Per la Ferrari l’obbligo di continuare a migliorare nel 2020”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Festività natalizie, momento di stop, ma si inizia già a pensare al nuovo anno. L’obiettivo per il 2020 della, nel Mondiale di F1, è ovviamente quello di riuscire ad avvicinare sempre più la Mercedes, con il sogno di compiere il miracolo. Oggi, arne, in un’intervista a Sky Sport, è stato Mattia, il team principal della scuderia Rossa. Le dichiarazioni: “E’ importante la stabilità della squadra, a volte serve pazienza. Se si guarda al passo chi ha avuto cicli vincenti li ha costruiti su vari anni, ma credo che comeabbiamo l’obbligo di guardare alla vittoria come nostro obiettivo. Se c’è una cosa che posso promettere intanto è l’impegno e magari di regalare più gioie come quelle di Monza”. Prosegue, sulla monoposto 2020: “Il colore sarà ancora rosso opaco. Abbiamo fatto questa scelta per un tema di peso e ...

