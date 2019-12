Ezio Bosso | il rapporto speciale con Alba Parietti | cosa c’è stato tra i due

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), ilcon: perché si è parlato di un flirt tra la conduttrice e il pianista, un fascino irresistibile:, qualche mese fa, aveva fatto mormorare il gossip, dopo aver dichiarato di avere creato uncon il pianista. La conduttrice non ha mai specificato in … L'articolo, ilconc’ètra i due proviene da Gossip e Tv.

Leggi la notizia su gossipetv

Tg3web : Sera di Natale in musica, con la Sesta sinfonia di Tchaicovksy diretta dal maestro Ezio Bosso. In onda su @RaiTre a… - ClarabellaBest : RT @Tg3web: Sera di Natale in musica, con la Sesta sinfonia di Tchaicovksy diretta dal maestro Ezio Bosso. In onda su @RaiTre alle 23:15 ht… - BlobRai3 : RT @Tg3web: Sera di Natale in musica, con la Sesta sinfonia di Tchaicovksy diretta dal maestro Ezio Bosso. In onda su @RaiTre alle 23:15 ht… -