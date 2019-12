Emilio Fede | “a 90 anni sono sicuro che morirò ai domiciliari”

Emilio Fede - lo spaventoso racconto : “Vivo per miracolo dopo l’incidente” : Solamente un mese fa, la notizia dell’incidente domestico incorso ad Emilio Fede aveva scatenato voci preoccupanti sulla salute dello storico giornalista di Rete 4. Secondo quanto inizialmente riferito, pareva che le condizioni di Fede fossero particolarmente critiche, e l’iniziale silenzio nei confronti della stampa aveva dato adito a queste voci di diffondersi rapidamente. Ora, nel corso di una recente apparizione radiofonica, ci ...

Emilio Fede : “Temo di morire ai domiciliari. Vivo il Natale con tristezza - non lo meritavo” : Alla vigilia del Natale l'ex direttore del Tg4 si è raccontato nell'intervista radiofonica del programma 'I Lunatici'

Emilio Fede : “Temo di morire ai domiciliari - lo penso veramente” : L’Emilio Fede che ci immaginavamo fino a qualche anno fa, quello che era parte integrante del mondo e dell’epopea berlusconiana, non esiste più. Lo dice il tempo che è passato, lo dicono le vicende giudiziarie, che lo costringono agli arresti domiciliari a 89 anni, lo dice lui stesso. “Temo di morire ai domiciliari, lo penso veramente”, ha raccontato il giornalista, ex direttore del Tg4, al programma radiofonico I ...

Emilio Fede : “Temo di morire ai domiciliari - lo penso veramente” : L'ex direttore del Tg4 racconta al programma radiofonico I Lunatici la sua condiziona attuale di 89enne agli arresti domiciliari. Non ha grandi aspettative per il futuro e ammette che si sta organizzando per la morte: "Una cosa che non mi fa paura, ma mi fa incazzare". E poi sul Natale: "Spero che il regalo per mia moglie sia rincontrarci dopo due mesi che non ci vediamo".Continua a leggere

Emilio Fede : "Morirò a 90 anni. Sarà un Natale malinconico - non lo meritavo" : “Temo di morire ai domiciliari, lo penso veramente”. Emilio Fede torna a parlare alla vigilia di Natale e lo fa nella notte di Radio2, nel corso del programma I Lunatici.“A 89 anni quanti ce ne sono ancora in vita? Io mi auguro per la giustizia che questo non avvenga, ma è ovvio che al 90% io morirò ai domiciliari", afferma il giornalista. "Vivo questo Natale con molta tristezza e malinconia. Non lo meritavo, non me l’aspettavo, non vedo ...

Emilio Fede/ "Sono caduto e vivo per miracolo - sono sicuro che morirò ai domiciliari" : Emilio Fede si sfoga ai microfoni del programma di Rai Radio 2 "I Lunatici". Lo storico conduttore del Tg4 racconta il suo dramma

Emilio Fede : “Sono stato molto male - sono vivo per miracolo” : Emilio Fede è stato protagonista di una chiacchierata con i Lunatici di Rai Radio2, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino. Emilio Fede si è lasciato andare a delle confessioni: “sono stato molto male, sono caduto, vivo per miracolo. Ho avuto un tale colpo alla schiena che rischio di essere ‘il giornalista zoppicante’. ...

Emilio Fede : “Ho visto la morte. Silvio Berlusconi? Egoista” : Emilio Fede: brutto incidente per l’ex direttore di Rete 4 Emilio Fede, storico direttore di Rete 4 e conduttore del Tg4, è rimasto coinvolto in una rovinosa caduta verso fine novembre, finendo ricoverato in ospedale per qualche giorno. In esclusiva al settimanale Oggi ricostruisce l’accaduto e parla del rischio miracolosamente scampato, sicché si sarebbero potute verificare […] L'articolo Emilio Fede: “Ho visto la morte. Silvio ...

Emilio Fede reduce da una brutta caduta : “Mi hanno operato” : Emilio Fede racconta della caduta per cui è stato ricoverato d’urgenza, un incidente che lo ha molto provato. L’ex direttore del Tg4 ha inoltre parlato con Oggi della sua condizione mentre sconta gli arresti domiciliari per la condanna dopo il processo Ruby bis. Emilio Fede è infatti stato trovato colpevole di favoreggiamento della prostituzione e condannato a 4 anni e 7 mesi da scontare nella sua abitazione data l’età e alcune patologie di cui ...

Emilio Fede - la moglie Diana : «Berlusconi è un ingrato - pensa solo per sé…» - poi smentisce : Diana De Feo, moglie di Emilio Fede, ha voluto smentire con una nota l’affermazione a lei attribuita in un’intervista pubblicata sul settimanale Oggi: «Devo molto a Berlusconi per definirlo un ingrato». Secondo quanto riportato da Huffington Post la signora, legata all’ex direttore del Tg 4, ha voluto precisare una dichiarazione a lei erroneamente attribuita. Emilio Fede, la moglie Diana: «Berlusconi è un ingrato, pensa solo per ...

Emilio Fede e la caduta : “Ho rischiato di perdere un occhio” : Emilio Fede è un fiume in piena: «Ho fatto una caduta nel mio condominio, a Milano 2, che mi ha letteralmente massacrato», ha dichiarato l’ex direttore del Tg4, «la strada ha una pavimentazione pietrosa con spazi tra una pietra e l’altra. E io sono inciampato finendo in ospedale con danni notevoli alle gambe e al viso dove ho riportato ferite e tumefazioni, rischiando di perdere un occhio. Sono stato due giorni ricoverato al San ...

Emilio Fede - dopo la caduta : “Temo di morire ai domiciliari” : Qualche giorno fa avevamo riportato la notizia del ricovero in ospedale per Emilio Fede, necessario a causa di una brutta caduta. In seguito era stato comunicato che il giornalista era fuori pericolo. Sul nuovo numero del settimanale “Oggi“, è stata pubblicata un’intervista rilasciata da Fede poco dopo la caduta. Nelle dichiarazioni di Fede si legge: Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora ...

Emilio Fede - la moglie Diana contro Silvio Berlusconi : “È un ingrato - non vuole avere grane - pensa solo per sé” : “Silvio Berlusconi non vuole avere grane, pensa solo per sé. Tanto lui è deputato europeo, chi lo tocca? Mi chiede se è stato ingrato? Sì, penso che si potrebbe dire così“. A lanciare la stoccata è Diana De Feo, la moglie dell’ex direttore del Tg4 Emilio Fede, che in un’intervista congiunta al settimanale Oggi sulle condizioni di salute del marito si è tolta qualche sassolino dalla scarpa. Proprio per alcune cene a casa ...

“Ho paura di morire a casa”. Emilio Fede non nasconde il suo dolore dopo l’incidente : Emilio Fede, dopo la rovinosa caduta si confessa al settimanale Oggi. “Ho quasi perso un occhio, ho dolori ovunque, per fortuna sono ancora capace di intendere e di volere. Ho battuto la testa forte, mi hanno operato al naso” ha detto nel numero del settimanale in edicola giovedì 5 dicembre 2019. E ha aggiunto: “Sono rimasto circa mezz’ora a terra, non avevo né la forza di alzarmi né di gridare. Per fortuna un custode mi ha visto e ha chiamato i ...