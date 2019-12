eBay | con regifting anche in Campania arriva il recupero del regalo doppione

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) L’economia delle feste diventa sempre più green grazie a. Il celebre marketplace contribuisce infatti a rendere il commercio sostenibile attraverso #DonaPerTe, l’iniziativa diche consente di “rimettere in circolo” i regali e gli oggetti che non si usano più, promuovendo il riuso e andando così a ridurre l’impatto sull’ambiente. Quest’anno, inoltre, ilsarà ancora più green: per ogni oggetto messo in vendita tra il 27 dicembre e il 6 gennaio con l’hashtag #DonaPerTe nel titolo dell’inserzione,si impegna, per ogni articolo venduto entro il 30 gennaio, a donare 1 euro a Mosaico Verde, campagna nazionale promossa da Legambiente e AzzeroCO2 e patrocinata da Kyoto Club. La campagna si propone di coinvolgere aziende, enti pubblici e cittadini in un progetto di sostenibilità ambientale con l’obiettivo di piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 ...

