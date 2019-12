È morto Gennaro Di Paola | partigiano eroe della liberazione di Napoli

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) ÈDidi. L’Anpi con una nota comunica che è venuto a mancare. Il 25 aprile scorso Di Paolo aveva commosso il presidenteCamera, Roberto Fico.”Caro Presidente Fico, noi non chiediamo nulla, è il nostro stile – aveva detto – Ma la invitiamo a difendere sempre il valoreResistenza, e a parlarne di più nelle scuole, a divulgarne lo spirito, e la ringraziamo per quello che potrà fare: questi valori non possono essere minacciati”. Il Gonfalonecittà di, decorato per le Quattro Giornate, accompagnerà per l’ultimo salutoDi, scomparso oggi a 97 anni, che giovanissimo combattè per le stradenostra città per ladal nazifascismo. Diandava ancora nelle scuole a raccontare ai ragazzi l’orrore degli anni in cui ha dovuto imbracciare il ...

