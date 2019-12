E’ legge il finanziamento della Carta Geologica Italiana

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) “Finalmente dopo vent’anni, sei legislature e tredici governi, riparte il progettocartografia(CARG). La conoscenza del territorio, sia nei termini degli aspetti fisico-ambientali del contesto geologico e geomorfologico, sia nei terminicompatibilità tra questi e le potenziali trasformazioni di utilizzo del suolo rappresenta uno strumento indispensabile per la gestione del delicato equilibrio ambientale e il mancato completamento del Progetto CARG ha determinato indubbie criticità nel nostro Paese per il patrimonio abitativo, per la prevenzione dai rischi naturali, per lo sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione delle risorse naturali”. Lo dichiara il senatore Ruggiero Quarto a valle dell’approvazione dell’emendamento alladi Bilancio 2020 su proposta unanimeCommissione Ambiente, relativo agli ...

