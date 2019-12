Dramma a Natale | pensionato trovato morto in casa a San Giorgio Lomellina

“Aiuto - siamo prigionieri a Shangai!”. Bambina trova in un bigliettino di Natale un Drammatico SOS : Una richiesta d’aiuto dalla Cina in un bigliettino d’auguri acquistato in un supermercato Tesco di Londra. Una bimba di sei anni lo trova, lo legge e fa esplodere il caso. Tesco interrompe i rapporti con i fornitori cinesi ed apre una inchiesta. “siamo prigionieri stranieri nel carcere di Qingpu a Shanghai. siamo costretti a lavorare […] L'articolo “Aiuto, siamo prigionieri a Shangai!”. Bambina trova in un ...