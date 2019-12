Dove Natale non è | 300 milioni di cristiani sono perseguitati in oltre 20 paesi del mondo

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Iin cui è pericoloso celebrare il: ecconelCiluoghi nelilnon arriva mai. O forse arriva ogni giorno e si fa sentire ancora di più nel suo vero significato.in cui esserecomporta il rischio di persecuzioni, che posportare al carcere e alla morte.circa 300in20del, secondo l’ultimo rapporto di Aiuto alla Chiesa che Soffre (ACS), fondazione di diritto pontificio che sostiene la libertà religiosa nel. Un numero calcolato invece in245nel rapporto 2019 dell’ong Porte Aperte. In questi– che si trovano sopratutto in Africa e in Asia – celebrare il, esporre simboli religiosi, partecipare a una messa, prendere parte alle attività pastorali di una comunità cristiana, o ...

Leggi la notizia su tpi

virginiaraggi : Quest’anno sotto Spelacchio, l’albero di Natale di Roma, c’è anche un “magico” ufficio postale dove è possibile man… - reportrai3 : Buon Natale e felice anno nuovo da tutti noi di #Report! Torniamo a marzo su @RaiTre Il finale della puntata del… - Raiofficialnews : 'Oltre i confini della fantasia, dove risiedono le emozioni'. #Rai e @Disney_IT: adesso sì che è #Natale! @RaiUno… -