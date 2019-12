(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Laha avuto una notevole annata grazie ai risultati ottenuti al Boxcon ben 8 film in classifica, tra cui Star Wars: L'Ascesa di Skywalker che è già un grande successo nel primo weekend. La, ad oggi, ha ben 8 dei suoi film tra i primi al Boxdel, ottenendo l'80% degli incassi cinematografici dell'anno. Questo dominio senza precedenti è sorprendente e insolito, ma segna un cambiamento nel cinema che potrebbe influenzare il futuro dell'industria. Tra gli 8 film presenti c'è, ovviamente, il recente Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che ha incassato 175,5 milioni di dollari a livello nazionale nel suo weekend di apertura. L'anno è, però, stato dominato da Avengers: Endgame, seguito poi da titoli come Il Re Leone, Captain Marvel, Aladdin, Spider-Man: Far from Home, Frozen 2 e Toy ...

Leggi la notizia su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Disney conquista l'80% del box office di tutto il 2019 - zazoomblog : Baby Yoda conquista tutti: fan impazziti per la nuova stella dell’universo Star Wars e Disney - #conquista #tutti:… -