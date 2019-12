Dialogo tra Montalbano e Livia a Natale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Erino lì in casi di Adilina: commo al solita haviva vinto iddo: tra pauca saribbiro arrivata macari l’arancina e Muntilbano nun stavi chiù nella pilla. “Come al solito hai vinto tu”. “Ma Livi: il Natali è na Fista no na cursa”. Livi: “Io sono scesa da Genova pensando che mi avresti portata a vedere una prima teatrale al Massimo, ma neanche a vedere Pinocchio mi hai portata… “. Muntilbano: “Ma non vidia che stimo caa omnes: ci stavi Mimì Augelli con la mugliere Bea e con il picciliddro Salvu… “. L: “Che poi tanto piccolo non è più… “. M: “Tra pauca arrivi Fatia con la picciotta: Galluzza havia già prisa la primera butta alla machina… “. L: “Io non ce l’ho con i tuoi amici – che tra parentesi sono anche i miei – ma avrei voluto andare a teatro o a vedermi quei nuovi scavi archeologici che hanno fatto a Tindari”. M: “Ma havimma todo il timpa per annarce”. L: “La verità è che tu sei un ...

