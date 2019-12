Delpini alla preghiera di Natale in Duomo | “Avete un vuoto dentro”

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Prima della Santa Messa diall’interno deldi Milano celebrata a mezzanotte, migliaia di cittadini si sono messi in fila a partire dalle 23.30 per ascoltare la veglia presieduta da monsignor. Le parole didiinDurante l’omelia, l’arcivescovo ha affermato che è inutile nascondere la propria tristezza e l’angoscia di qualcosa da cui si sta fuggendo, facilmente leggibile nella propria fretta. Ha poi spostato l’argomento sull’avidità, spiegando che questa porta ad avere dentro uned una fame che non si riesce a saziare. “Il vostro smarrimento e le vostre incertezze rivelano che siete nelle tenebre“, ha sottolineato ancora. Ma di fronte a questa situazione di oscurità, ha poi lanciato un messaggio positivo invitando i fedeli presenti a non disperare perché nel mondo viene la luce. ...

