David Beckham | la foto su Instagram fa impazzire | «Il Babbo Natale che tutte vorremmo»

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) In queste ore anche i vip si stanno dando un gran da fare per pubblicare scatti a tema natalizio. Tra i personaggi del mondo dello spettacolo senza dubbio quella che ha colpito nel segno, catturando l’attenzione dei fan, è stata Victoria, ex Space Girls. La stilista inglese ha postato qualche ora fa suunanon sensuale, di più. Protagonista dello scatto il suo sexy marito,, in versione. L’uomo chetrovare sotto l’albero, splendido regalo da scartare. Il ritratto ha ricevuto quasi 600mila “mi piace” e decine di complimenti. Un successo senza precedenti, unache ha fatto sognare…, lasufa: «Ilche» Sorriso in primo piano di, dirigente sportivo, imprenditore, modello ed ex calciatore inglese. Cappello ...

Leggi la notizia su urbanpost

_WhiteThiago : David e Famiglia Beckham io non - cris_92 : RT @quillobarrios: David Beckham, chico. Un pincel incluso estando como una balleta. - Pierinars : RT @quillobarrios: David Beckham, chico. Un pincel incluso estando como una balleta. -