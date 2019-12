Dario muore alla Vigilia | la vita della promessa dello sport finita a 16 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il Natale non risparmia le tragedie. È avvenuto nella notte, quandoD’Alessandro si schianta e. Un urto terribile e fatale: per il 16enne,del nuoto pinnato e già convocato in Nazionale, non c’è stato nulla da fare. E’ successo nella notte, a Capezzano Pianore nei pressi del Cavanis:stava viaggiando sul suo scooter al ritorno da un locale di Pietrasanta quando, per cause in via di accertamento, è finito contro un muro. E’ finito con lo scooter contro un muro, perdendo lala notte di Natale. Un drammatico incidente ha spezzato all’improvviso i sogni di un giovanissimo ma talentuoso atleta, campione di nuoto pinnato: a soli 16è mortoD’Alessandro, nuotatore del Kama Sub Camaiore. E’ rimasto ucciso in un drammatico incidente stradale avvenuto attorno alle 2,30 di stanotte, mentre stava rientrando a casa dopo gli auguri con gli ...

