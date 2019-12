Dario D’Alessandro muore a 16 anni in scooter contro un muro | era una promessa del nuoto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Incidente mortale nella notte di Natale, intorno alle 2.30, a Capezzano Pianore, frazione di Camaiore in Versilia, in provincia di Lucca. La vittima è un 16enne del posto,D’Alessandro, campione italiano under 18 dipinnato. Da quanto emerso, il ragazzo, mentre viaggiava lungo la via Sarzanese in sella allo suoavrebbe prima urtato un’auto che lo precedeva e poi sarebbe finitoun muretto. Sul posto l’auto medica della Misericordia e i carabinieri. Sembra che la vittima stesse tornando a casa dopo una serata trascorsa con gli amici a Pietrasanta per festeggiare il Natale. Le dinamiche dei fatti andranno accertate dalle autorità nelle prossime ore.D’Alessandro era considerato unadel, già membro della Nazionale italiana juniores: aveva vinto cinque titoli italiani under 18. Si era specializzato in particolare nei 50, ...

