(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il nuovo viadotto sul Polcevera, potrebbe essere già operativoladi maggio 2020. Cinque mesi per vedere l’opera peronta e funzionale, per risparmiare i tanti disagi che oggi assillano gli automobilisti di passaggio per Genova. Il Sindaco di Genova che è anche il commissario straordinario per la ricostruzione del, Marco Bucci, dopo un sopralluogo sul cantiere ha affermato: “Ilfinito dipende dai sistemi di collaudo, ma contiamo che si possa inaugurareladi maggio, anche se non è escluso si possa fare qualcosa di più. Quello che più ci interessa è avere ilfinito a metà marzo per avviare i lavori di pavimentazione e averlo completo per ladi marzo”. E continua: “Dall’ultima revisione del piano di progetto – ha proseguito – tutti i lavori edilizi, non quelli di acciaio ma le pile, saranno terminati a ...

Leggi la notizia su kontrokultura

matteorenzi : Ultimo messaggio politico prima degli auguri su autostrade. Punire i responsabili del crollo del ponte è doveroso!… - NicolaMorra63 : I cittadini chiedono che lo #Stato intervenga per quanto successo a #Genova per il crollo del ponte #Morandi. - KontroKulturaa : Crollo ponte Morandi: 'Viadotto pronto entro fine maggio' (Video) - -