Costa del Sol | vacanza di Natale fatale | papà e due figli minorenni muoiono annegati in

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tragedia inper una famiglia britannica: il padre e due, lui di 16 e lei di 9 anni, sono mortiin una piscina in un resort sulladel Sol, a Mijas. Laa si sarebbe tuffata in acqua, ma è subito sembrata in difficoltà: così sono intervenuti il padre e il fratello per soccorrerla, ma per tutti e tre il tuffo è stato

Leggi la notizia su fanpage

reportrai3 : In quest’area del Mediterraneo non c’è più una città che si chiama Nizza e basta: adesso c’è Nizza Metropoli della… - reportrai3 : Il ruolo del nuovo tribunale di Napoli Nord, le intenzioni del ministro dell’ambiente Sergio Costa #Report… - matteosalvinimi : Inchiesta vergognosa: quanto costa ai cittadini italiani questa caccia alle streghe in termini di uomini, spreco di… -