Contratto Dries Mertens e Napoli | problemi di ingaggio

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Le procedure per il rinnovo deldisono ancora coperte dal mistero. Il belga è in scadenza a giugno 2021, ma non sembra intenzionato ad accettare la corte dell’Inter. Il problema sarebbe l’. Il portale calciomercato.com ha dunque provato a spiegare nel dettaglio la situazione del giocatore. “Perchéal momento non ha dato il suo via libera al rinnovo: la proposta da oltre 3 milioni fissi all’anno più bonus alla firma non lo ha ancora convinto, il presidente De Laurentiis crede di aver fatto il possibile con questo rilancio e ha anche pubblicamente avvisato l’Inter sulla clausola nelche impedirà adi firmare per altri club italiani prima di giugno, quando sarà poi libero di fare quello che vorrà essendo a scadenza. Un segnale – quello per gennaio – già arrivato a Marotta e Ausilio ...

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

CalcioMercatoNA : Le procedure per il rinnovo del contratto di Dries Mertens sono ancora coperte dal mistero. Il belga è in scadenza… - Salvato95551627 : RT @MundoNapoli: Ciro Venerato: “Dries Mertens per rinnovare il contratto, vuole un ingaggio di cinque milioni di euro” - MundoNapoli : Ciro Venerato: “Dries Mertens per rinnovare il contratto, vuole un ingaggio di cinque milioni di euro”… -