Come rivedere i suggerimenti di Google Foto che abbiamo scartato

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Grazie a un aggiornamento della App, possiamodicheeliminato e provare a rifare le creazioni.di tanto in tanto ci mostra alcuni consigli e ci fa alcune proposte per elaborare le nostregrafie. Idisono basati su un motore di intelligenza artificiale e di solito sono miglioramenti, collage o animazioni. Fino al 2019 tuttavia, idiche avevamonon si potevano recuperare. La nuova versione della App invece ha aggiunto una funzionalità che permette di recuperare i vecchidi, casomai ne avessimoqualcuno per errore o volessimo semplicemente ripensarci.i vecchidiIl meccanismo peri vecchiè molto semplice: tutto quello che dobbiamo fare e aprire la App di ...

Leggi la notizia su newsmondo

Notiziedi_it : L’ex giocatore della tua squadra che vorresti rivedere in campo come regalo di Natale - atmilan1899 : L'ex giocatore della tua squadra che vorresti rivedere in campo come regalo di Natale - mbatman60 : RT @DebAttanasio: A Natale mi capita di sentire e rivedere molte persone e tutte mi chiedono: 'ma come mai chiudono così tanti giornali?'.… -