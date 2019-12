Claudio Borghi smaschera il governo | Plastic tax anticipata? La foto che lo dimostra

Claudio Borghi beccato mentre dorme - l'ironica foto dopo la discussione sulla manovra : La notte tra il 23 ed il 24 dicembre è stata particolarmente impegnativa per l'opposizione, costretta a sentire le baggianate del governo giallorosso mentre questo si apprestava a far passare la legge di Bilancio. Non a caso Claudio Borghi, deputato della Lega, è stato colto dalla sonnolenza mentre

Claudio Borghi alla Camera : "Le tre ragioni per cui la manovra è incostituzionale" : Come smontare la manovra, approvata alla Camera con la fiducia, in tre punti. A demolire la legge di Bilancio redatta da M5s e Pd ci pensa il leghista Claudio Borghi. Lo fa nel corso del suo intervento a Montecitorio: "Molto velocemente ricorderò i motivi per cui la corte Costituzionale giudicò rego

Mes - Claudio Borghi attacca Giuseppe Conte : "Traditore - cosa non capiva? L'ho vista su quei divanetti..." : Da sempre in prima, anzi primissima linea contro il Mes. Si parla di Claudio Borghi, il leghista scatenato contro il fondo salva-Stati, uno dei pochi che si è palesato in una Camera semi-deserta nel giorno in cui Giuseppe Conte ha chiesto il voto favorevole sulla legge capestro. E, ovviamente, anche

Mes - Claudio Borghi contro Roberto Gualtieri : "Anche il sito del Mes ha smentito le sue balle" : "Abbiamo ottenuto una cosa importante" festeggiava il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri al termine della riunione dell'Eurogruppo sulla questione più spinosa per il governo giallo-rosso: il Mes. Quello che tanto andava dichiarando come una sua conquista, ossia "la possibilità di una sub-aggre

Mes - Claudio Borghi contro Giuseppe Conte : "Un bugiardo seriale" - il documento imbarazza il premier : La questione Mes crea ancora scompiglio. Questa volta a essere messo sotto accusa è Claudio Borghi. Si è detto infatti che l'economista della Lega era d'accordo sul trattato durante la scorsa legislatura. Una dichiarazione pronunciata da Giuseppe Conte con tanto di prova che circola in Rete nel qual

Claudio Borghi e Mara Carfagna - lo scontro durissimo sull'euro : "Mancanza di studi" - "No mancanza serietà" : A poche ore dall'annuncio del "patto" di centrodestra alle Regionali, c'è già chi litiga. I duellanti sono due personalità di spicco della Lega e di Forza Italia, si tratta di Claudio Borghi e Mara Carfagna che su Twitter se ne dicono di tutti i colori. "Qui c'è un problema di mancanza di studio". "

Gianluigi Paragone a PiazzaPulita si schiera con Claudio Borghi : "L'euro è stato progettato per fallire" : Gianluigi Paragone, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7, si schiera dalla parte di Claudio Borghi che ha dichiarato che l'uscita dall'euro non deve essere un tabù: "L'euro è progettato per fallire", affonda il grillino ex leghista in diretta: "Non esiste soltanto la visione dell'Europa

Claudio Borghi : "Bagnai girò a Salvini e Di Maio la sintesi del Mes. E Matteo disse 'non firmiamo un caz***'" : Claudio Borghi inchioda in diretta a Omnibus su La7 il premier Giuseppe Conte: "Alberto Bagnai girò a Matteo Salvini e a Luigi Di Maio una sintesi del trattato del Mes. E da qui la risposta di Matteo: 'non firmiamo un cazzo'". Il leghista svela i retroscena della riunione di giugno a Palazzo Chigi s

Mes - Claudio Borghi e l'urlo alla Camera rivolto a Luigi Di Maio : "Alzati e vattene" : Una protesta fragorosa, urlata, quella del leghista Claudio Borghi alla Camera, dove Giuseppe Conte si è presentato per riferire sul Mes, il controverso fondo salva-Stati. Il premier nega di averlo firmato, afferma che Matteo Salvini e il governo precedente erano al corrente di tutto. Ma non solo: i

Mes - Claudio Borghi e il suicidio dell'Italia : "Perché sarà un disastro per chi possiede titoli di Stato" : Claudio Borghi spiega in diretta a Coffee Break su La7 come funziona il Mes e perché se approvato "possedere titoli di Stato diventerebbe pericoloso". "Il testo è sbagliato nella sua versione originale, abbiamo dato quasi 60 miliardi che sono finiti alle banche francesi e tedesche che verranno resti

Mes - Claudio Borghi contro Giuseppe Conte : "Questa è eversione. Venga in aula o lo portiamo in tribunale" : Sospetti di "eversione" su Giuseppe Conte. È durissimo, il leghista Claudio Borghi. Il presidente della Commissione Bilancio della Camera, ritiene "gravissimo quanto detto da Gualtieri sul Mes", parole che a suo dire evidenziano "comportamenti che potrebbero anche configurare eversione". Leggi anche

Mes - Claudio Borghi e il documento inedito : "Quanti soldi Giuseppe Conte ha promesso di versare" : La riforma del Mes, il cosiddetto Fondo salva-Stati, si preannuncia una stangata. A mettere in allarme l'Italia è Claudio Borghi che, sul suo profilo Twitter, pubblica la tabella con i dati relativi ai versamenti per il bottino dell'Ue. "La vedete questa tabella - cinguetta il leghista -. Indica qua

Claudio Borghi - il documento che incastra Conte : "L'Eurogruppo ha riferito che la riforma Mes va bene a tutti" : Claudio Borghi sul caso dell'accordo segreto tra Giuseppe Conte e l'Unione Europea va oltre le semplici indiscrezioni. Il deputato leghista ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter una foto che incastrerebbe il premier e confermerebbe quanto vociferato fino ad ora all'interno dei palazzi più el

Claudio Borghi - il piano per far saltare in aria il governo sulla manovra : "Mi metto comodo e sto a guardare" : Basterà stare a guardare. Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera avrà tra le mani il destino della manovra e dunque del governo giallorosso, ma l'economista euroscettico e deputato della Lega (il collega Alberto Bagnai è specularmente presidente della Commissione Finanze