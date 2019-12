(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il «Cristo deriso» attribuito ain una cucina dia Nord di Parigi, è diventato. Laha bloccato l'esportazione. L'anziana signora francese che lo possedeva l'aveva venduto all'asta da Acteon, in ottobre, per 24 milioni di euro. Il governo di Parigi, ora, deve trovare quei soldi per acquisirlo

Leggi la notizia su firenzepost

LaStampa : Resta in Francia l’opera di Cimabue da 24 milioni di euro ritrovata in una cucina: “Patrimonio nazionale”… - Corriere : Il Cimabue da 24 milioni ritrovato in cucina non lascerà la Francia - FirenzePost : Cimabue ritrovato in campagna: per la Francia è tesoro nazionale. No alla vendita in Usa -