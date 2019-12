Cile | incendio a Valparaiso | 12 pompieri feriti | 2mila senza luce

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dodici, circapersonecorrente elettrica e 150 case distrutte. È questo il bilancio dell’che dalla vigilia di Natale sta bruciando a, in, secondo quanto annunciano le autorità. “Dodicivolontari sono statie 1.715 utenze restanoelettricità nella regione”, ha annunciato l’Ufficio nazionale per le emergenze (Onemi). Il ministro dell’Interno, Gonzalo Blumel, spiega che le fiamme hanno coinvolto le colline di Rocuant e San Roque, riguardando 150 ettari di terreno. “Abbiamo fatto progressi, ma l’non è ancora sotto controllo”, ha dichiarato il ministro. Il rogo è divampato martedì in mezzo a pascoli e boschi, per poi estendersi rapidamente alle case di legno e lamiera. Polizia,ed esercito hanno evacuato decine di famiglie che si apprestavano a ...

