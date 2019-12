Ciclismo | mercato 2020 | tutti gli affari ed i trasferimenti La tabella completa World

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Undavvero entusiasmante, pieno di colpi di livello. A partire da Vincenzo Nibali, passato dalla Bahrain-Merida alla Trek-Segafredo, passando dal vincitore del Giro d’Italia, Richard Carapaz, che è volato al Team INEOS dalla Movistar. Andiamo a scoprirei colpi ed iarrivati in questo periodo traTour e le Professional Italiane.Tour AG2R LA MONDIALE Acquisti Hänninen (Neo) L. Naesen (Lotto) Vendrame (Androni) H. Tanfield (Katusha) Cessioni S. Dumoulin (Ritirato) Denz (Sunweb) H. Dupont (Ritirato) Trattative Roster Bagdonas, Bardet, Bidard, Bouchard, Cherel, Chevrier, Cosnefroy, Dillier, Domont, Duval, Fränk, Gallopin, Gastauer, Geniez, Godon, Gougeard, Hänninen, Jauregui, Latour, L. Naesen, O. Naesen, Paret Peintre, N. Peters, H. Tanfield, Vandenbergh, Vendrame, Venturini, Vuillermoz, Warbasse ASTANA PRO TEAM Acquisti V. ...

Leggi la notizia su oasport

AndrewRussel15 : RT @IlPedaleRosa: Eurotarget Bianchi Vittoria, svelato l'organico per la stagione agonistica 2020: - gasparini_alice : RT @IlPedaleRosa: Eurotarget Bianchi Vittoria, svelato l'organico per la stagione agonistica 2020: - elefr96 : RT @IlPedaleRosa: Eurotarget Bianchi Vittoria, svelato l'organico per la stagione agonistica 2020: -