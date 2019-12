Che storia è la musica | il Natale su Rai 3 è con il Maestro Ezio Bosso

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Cheè la: ilsu Rai 3 è con ilQuesta sera, mercoledì 25 dicembre, su Rai 3 va in onda Cheè la, una serata con protagonista il grandee protagonista, naturalmente, la sua arte: la. In occasione del, infatti, in prima serata a partire dalle 21.15, verrà raccontata la vita e ladel compositore che più amò questa festività: il grande Pëtr Il’ič Čajkovskij. Vediamo qui di seguito tutte le anticipazioni di Cheè la, in onda questa sera sul terzo canale Rai. Cheè laracconta Čajkovskij Grazie alla sua grande originalità e al suo approccio imprevedibile, iltornerà ad incantare i telespettatori in questa serata in cui avvicinerà il pubblico al celeberrimo compositore russo del periodo tardo-romantico, Čajkovskij. E, in particolare, alla ...

Leggi la notizia su tpi

CarloCalenda : Facciamo una cosa @andreamartella. Ci fate un bel regalo di Natale e vi ricordate per qualche giorno che vi chiamat… - ItalianAirForce : Oggi vi proponiamo la storia di un Babbo Natale insolito, quella di Giordano Paletti, 1° Maresciallo dell’… - beppe_grillo : CERCASI UNA CURA PER SAMUEL Il piccolo Samuel è l'unico bimbo al mondo affetto da una patologia che deriva da una m… -