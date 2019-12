Cessione Milan | clamorosi scenari per il futuro | Ariedo Braida intermediario della

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Ilè in un brutto momento. Non siamo certo noi a scoprirlo, ma sono i numeriprima parte di stagione rossonera a mettere in evidenza uno stato di profonda crisi. Una grossa difficoltà anche dal punto di vista economico, visto che dopo l’interminabile closing tra Silvio Berlusconi e Yonghong Li e l’entrata in scena del fondo Elliott, i dirigenti rossoneri hanno potuto muoversi limitatamente sul mercato per via del Fair Play Finanziario. pagando poi in prima persona con l’esclusione dalle coppe. Un minimo di fiducia per i tifosi rossoneri arriva dalle voci che vorrebbero il magnate francese Bernard Arnault molto vicino all’acquisto del. Il miliardario, nonostante le smentite arrivate a più riprese negli ultimi mesi, sta procedendo nella trattativa con il fondo Elliott, proprietario del club. Coinvolto comeci sarebbe anche una ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

FabrizioRomano : Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (… - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, nuovi contatti con il Qatar per la cessione di #Manzdukic - PulcinoRossoner : RT @PianiMino: “Nessuno è più Milanista di me” Ma vai a cagare Calabria va Gattuso e Maldini dopo Milan-Liverpool del 2005 non andarono ne… -