Cast e personaggi di You 2 | dal 26 dicembre su Netflix | tutte le new entry della seconda

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Dal 26debutta suYou 2,stagione del thriller sentimentale che ha debuttato sulla piattaforma esattamente un anno fa, dopo che la società ne ha acquistato i diritti da Lifetime. La nuova stagione è l'adattamento del secondo libroserie You di Caroline Kepnes, dal titolo Hidden Bodies, e vede nuovamente in azione lo stalker e serial killer Joe Goldberg, apparentemente innocuo libraio newyorchese ma in realtà soggetto ossessivo nei confronti delle donne. Dopo una prima stagione in cui la serie ha affrontato l'inizio e la tragica fine di una relazione dominata dal controllo maniacale, dalla manipolazione e dalla violenza psicologica e fisica operata da Goldberg nei confrontiragazza da cui era ossessionato, in You 2 lo stesso protagonista è in fuga dalle sue azioni e in cerca non tanto di riscatto morale quanto di salvezza dal tentativo di ...

