Caso meningite nel Bergamasco | deceduta una ragazza di 19 anni Altri due casi sospetti

Terzo Caso di meningite nella Bergamasca : vaccino per tutti gli abitanti di Villongo tra i 18 e i 50 anni : Dopo la morte di Veronica Cadei e l'infezione di una 16enne, ricoverato un operaio 36enne: aperto un centro vaccinale aggiuntivo nel paese per la profilassi di tutti gli adulti. "Verifiche in corso sui contagi, ma non è epidemia"

Terzo Caso di meningite a Villongo dopo la morte della 19enne Veronica Cadei : un 36enne è grave : Si tratta della terza persona infetta in poche settimane a Villongo, paese in provincia di Brescia dove una ragazza di 19 anni, Veronica Cadei, è morta proprio a causa di un'infezione causata dallo stesso batterio. Sono già scattate le profilassi antibiotiche.Continua a leggere

Terzo Caso di meningite nel Bergamasco : grave 36enne : Un 36enne residente a Villongo (Brescia) è ricoverato in prognosi riservata all’Ospedale di Brescia per la terza infezione da Meningococco C che si è verificata nelle scorse settimane nella stessa cittadina e che ha portato alla morte di una 19enne. “Le analisi hanno confermato un nuovo caso di Sepsi da Meningococco C per un cittadino residente a Villongo. Abbiamo già avviato le profilassi ed estenderemo l’offerta ...

Sospetta meningite a Villongo - è il terzo Caso dopo la morte di Veronica : profilassi per 70 persone : caso sospetto di meningite a Villongo, paese in provincia di Bergamo in cui abitava la 19enne Veronica Cadei, uccisa da una sepsi causata dal batterio meningococco. In ospedale è finito un operaio di 30 anni che lavora in una ditta di Adro, nel Bresciano: 70 le persone sottoposte a profilassi. Sempre a Villongo un'altra ragazza di 16 anni era stata ricoverata in ospedale per una sepsi causata sempre dal meningococco.Continua a leggere

Meningite - terzo Caso a Treviso : donna ricoverata in Rianimazione : terzo caso di Meningite in pochi giorni: una donna è stata ricoverata all’ospedale di Conegliano (Treviso), dopo il ricovero di altre due persone. La donna di 66 anni, da quanto si apprende, ha riportato un’infezione da pneumococco e si trova in Rianimazione. La prognosi è riservata e le sue condizioni sarebbero gravi. Il 42enne ricoverato lo scorso 19 dicembre rimane invece in condizioni gravi; mentre il 15enne è in fase di ...

Meningite - terzo Caso in due giorni in provincia di Treviso : Tre casi di Meningite nel trevigiano in due giorni. E’ stata ricoverata oggi nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Conegliano una donna di 66 anni con un’infezione da pneumococco. Gli altri due casi Resta invece in prognosi riservata il 42enne ricoverato in Rianimazione, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, con una Meningite da pneumococco, insorta come complicazione di un'otite. Sono inoltre in costante miglioramento le condizioni ...

Meningite - un altro Caso sospetto nello stesso comune della ragazza morta qualche giorna fa : Una studentessa di 16 anni residente a Villongo è stata ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per una sepsi. Le cause dell’infezione non sono chiare e i medici bergamaschi stanno studiando il caso. La giovane è stata ricoverata mercoledì sera ed entro questo pomeriggio saranno noti gli esami in modo da chiarire l’origine dell’infezione che potrebbe essere causata dal meningococco C, lo stesso ...

Caso meningite nel Bergamasco - deceduta una ragazza di 19 anni. Sette medici indagati : Caso di meningite a Villongo, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 19 anni è deceduta dopo essere stata colpita dal virus. Iniziata la profilassi. VILLONGO (BERGAMO) – Caso di meningite a Villongo, in provincia di Bergamo. Nella giornata di martedì 3 dicembre 2019 l’Asl ha comunicato il decesso di Veronica Cadeo, una ragazza di 19 anni stroncata dal virus fulminante. E’ stata attivata la profilassi per tutte le ...

Caso meningite nel Bergamasco - deceduta una ragazza di 19 anni : Caso di meningite a Villongo, in provincia di Bergamo. Una ragazza di 19 anni è deceduta dopo essere stata colpita dal virus. Iniziata la profilassi. VILLONGO (BERGAMO) – Caso di meningite a Villongo, in provincia di Bergamo. Nella giornata di martedì 3 dicembre 2019 l’Asl ha comunicato il decesso di Veronica Cadeo, una ragazza di 19 anni stroncata dal virus fulminante. E’ stata attivata la profilassi per tutte le ...

Caso di meningite all'ospedale San Martino : muore una 27enne : Attivata la profilassi sulle persone che hanno avuto contatti con la giovane, che risiedeva nel quartiere di San Martino