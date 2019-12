Cartoni animati Natale 2019 per bambini | quali vedere e migliori titoli

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)perQuale momento migliore perdeiinsieme ai propri figli o i propri nipoti se non la sera di? Ecco qualche suggerimento. Ia tema natalizio Una lista interessante ed esaustiva dia tema natalizio non può nonin cima, innanzitutto, i classici della Disney. Dunque, spazio a Topolino e la magia delcosì come a, soprattutto se tra il pubblico ci sono delle bambine, La bella e la bestia. Un buon titolo da suggerire è poi di certo La freccia azzurra: film tutto italiano a cui, in veste di doppiatore, ha partecipato anche Dario Fo. Sulla stessa linea si può consigliare anche Opopomoz. Frasi auguri Buonda inviare, ecco lePer chi ha Netflix, una buona scelta potrebbe essere Klaus – I segreti del; secondo ...

Leggi la notizia su termometropolitico

chetempochefa : ?? Domani a #CTCF sarà con noi la regina delle sigle dei cartoni animati @CristinaDAvena, doppiatrice della Fata Mad… - Masssimilianoo : @FabbrilorFabbri E io che mi ero illuso, guardando il film a cartoni animati 'Il figlio di Babbo Natale', che ci fo… - luca_piccardo : Quando eravamo bambini noi e andavamo sui mezzi pubblici non scassavamo il cazzo con i cartoni animati sul cellular… -