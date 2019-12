TelevideoRai101 : Canada, nuovo sisma di magnitudo 6.2 - TerremotiLive : Nuovo #terremoto di magnitudo 6.2 Mwp (profondità 9.8 Km) in zona Canada [Sea] Fonte #INGV - Carole05553073 : RT @JeanBottari: Permettez moi cet écart : Tanti auguri a tutti i membri de la mia famiglia in Australia, Chicago, Italia, Francia è in Can… -