Calendario Superlega volley Santo Stefano | programma 26 dicembre | orari | tv e palinsesto

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Domani (26) torna in campo ladi. Incinque match valevoli per la 14esima giornata di campionato. La capolista Civitanova farà visita a Piacenza in una sfida che vede i marchigiani decisamente favoriti. Juantorena e compagni cercheranno di allungare su Perugia, attualmente la prima inseguitrice con sette punti da recuperare. Gli umbri non dovrebbe avere particolari problemi in casa contro Latina. Attualmente i laziali occupano il terzultimo posto con nove punti in classifica e in piena lotta per non retrocedere. Modena farà visita ad una Padova reduce da tre sconfitte consecutive ma che potrebbe rappresentare un ostacolo non semplicissimo da superare. Verona giocherà sul parquet di Sora fanalino di coda in campionato. A chiudere ilsarà l’attesissimo derby lombardo tra Milano e Monza. I meneghini potrebbero essere considerati favoriti ...

Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Volley in tv il 25 e 26 dicembre: orari partite Superlega tv streaming e calendario - #Volley #dicembre: #orari… -