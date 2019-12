Caldo Natale | a Torino quasi 18 gradi | non accadeva da 150 anni

(Di mercoledì 25 dicembre 2019), non solo per l'atmosfera. Le temperature di questo2019 sono sututta la penisola ben sopra la media nazionale. A, quella tra il 24 e il 25 dicembre, è stata addiruttura la più calda degli ultimi 150. A dirlo, è la Società Meteorologica Italiana con sede a Moncalieri, che su FB ha pubblicato il bolletino con le medie delle ultime ore: poco dopo mezzanotte si sono registrati 17,8. Allerta meteo La giornata diresta sotto osservazione dal punto di vista meteorologico. Anche se non fa freddo, in Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto è allerta aranzione (qui il bollettino della Protezione civile). A preoccupare era anche la marea a Venezia, con un picco di 120 centimetri previsto alle 9: in realtà alle 8.05 si sono toccati i 119 centimetri e poi l'acqua alta è stata registrata in ribasso. Pericolo valanghe ...

Leggi la notizia su tg24.sky

repubblica : Caldo record a Torino nella notte di Natale: 17,5 gradi, mai accaduto in 250 anni [aggiornamento delle 09:35] - StampaTorino : Caldo Natale, di notte a Torino la temperatura più elevata degli ultimi 150 anni - LaStampa : A mezzanotte a Moncalieri la colonnina segnava 17,8°. -