(Di mercoledì 25 dicembre 2019) E’ Natale ma ilcontinua a muoversi, in attesa della ripresa del campionato di Serie A le dirigenze si muvono con l’obiettivo di costruire squadre sempre più competitive per gennaio e per la prossima stagione, ecco tutte le trattative delle ultime ore. ROMA – Sul mercato Mariano Diaz: l’attaccante del Real Madrid ha deciso di restare nei Blancos con la speranza di trovare un posto in squadra ma la realtà è che Zidane non lo ‘vede’ e la Roma appare il club piùessato. Nel frattempo nei prossimi mesi Pellegrini discuterà concretamente con la Roma il rinnovo di contratto (l’attuale scade nel 2022) con aumento di stipendio a circa 3 milioni l’anno.– Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona, ha mostrato il suo malcontento e l’sembra la destinazione più accreditata: sul piatto 12 milioni di ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

CalcioWeb : #Calciomercato, i regali sotto l'albero: innesto per #Inter e Bologna, Torino scatenato, scambio Lecce-Genoa - - RafAuriemma : RT @_SiGonfiaLaRete: La lista dei 'regali' sottocosto...?? - _SiGonfiaLaRete : La lista dei 'regali' sottocosto...?? -