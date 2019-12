Calciomercato | da Cavani a Eriksen | i top player in scadenza Fiorentina | guarda la lista

Calciomercato PSG - accordo con il top club per l’addio di Cavani : Calciomercato PSG, è quasi fatta per l’addio di Edinson Cavani che dopo 6 anni e mezzo lascia la Francia Edinson Cavani 6 anni fa, dopo aver lasciato Napoli per 64 milioni di euro, è diventato una bandiera del Paris Saint Germain che ha aiutato a vincere diversi trofei. In questa stagione però, con l’arrivo di […] L'articolo Calciomercato PSG, accordo con il top club per l’addio di Cavani proviene da www.inews24.it.

Calciomercato - la nuova squadra di Cavani : due attaccanti al Torino - uno al Genoa - altro giapponese al Bologna : Si avvicina un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, diversi big match in grado di dare indicazioni per il proseguo della stagione. Nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, si muovono i club del massimo campionato italiano e non solo, ecco tutte le notizie nel dettaglio. Cavani – La prossima squadra dell’attaccante Cavani dovrebbe essere l’Atletico Madrid. Lo scrive oggi ...

Calciomercato Inter - Marotta pronto a far sognare i tifosi - a ore l’affondo decisivo per Arturo Vidal e Edison Cavani : Un giocatore nel taccuino sia dell’Inter che della Juventus che però potrebbe alla fine andare a finire proprio nel club nerazzurro è quello di Arturo Vidal. Il fortissimo centrocampista cileno potrebbe approdare già in nerazzurro a gennaio grazie alla forza economica dell’Inter e anche all’arrivo nelle casse nerazzurre di denaro fresco proveniente dalle vendite a titolo definitivo di Icardi al Paris Saint Germain e di Perisic al Bayern ...

Calciomercato Inter - sarà un gennaio scoppiettante in casa nerazzurra - in arrivo due campioni - Marotta vuole Edinson Cavani e Sandro Tonali : Marotta deve per forza di cose cercare di accontentare Antonio Conte. La presidenza del club nerazzurro ha dato il suo benestare per fare in modo che l’allenatore sia accontentato. Marotta ha subito tentato di portare già a gennaio Mertens. Ma sembra difficile che possa realizzarsi l’affare. A gennaio il giocatore in rotta di collisione con la dirigenza partenopea e l’Inter potrebbero però già firmare un precontratto che li lega per la ...

Calciomercato - l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926 : ”Contatti con club italiani” : Calciomercato, l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926: ”Contatti con club italiani”. Si tratta della soluzione più gradita ai tifosi partenopei Calciomercato, l’ag. di Cavani a Calcionapoli1926: ”Contatti con club italiani” – Il ritorno di Edison Cavani è un sogno che viene giornalmente coltivato dai tifosi partenopei. Per il Matador, Napoli è stata la città del suo […] Leggi tutto L'articolo ...