Calcio Femminile | Juventus Women regina incontrastata della Serie A

Squadra italiana del 2019 – Oscar OA Sport : Settebello Campione del Mondo - boom Calcio Femminile - volley e softball sugli scudi : Il 2019 è stato un anno positivo per lo Sport italiano che ha vissuto e ammirato tantissimi successi. Come da tradizione OA Sport conferisce i suoi premi e onora i migliori atleti azzurri della stagione che si sta per concludere con i consueti Oscar. Arriva il momento della speciale classificata riservata alla miglior Squadra italiana dell’anno: di seguito la nostra top 5. Oscar OA Sport 2019, LA MIGLIOR Squadra DELL’ANNO: PRIMO ...

Calcio Femminile - Alia Guagni : “L’obiettivo prioritario dell’Italia è la qualificazione agli Europei 2021 - il Mondiale è stato una scossa per il movimento” : Il campionato di Calcio femminile è fermo per le festività natalizie ed è tempo di bilanci per una delle protagoniste. Ci si riferisce ad Alia Guagni, capitano della Fiorentina, seconda nella classifica generale a sei lunghezze dalla Juventus capolista. Un rendimento in crescendo per le ragazze allenate da Antonio Cincotta che sperano nel 2020 di avere un rendimento ancor più convincente, per provare a recuperare il ritardo dalle ...

Calcio Femminile - Infantino : “Presto miglioreremo il movimento” : Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha rilasciato un’intervista al portale più rilevante del Calcio internazionale, durante la quale ha parlato del Calcio femminile e del grande seguito che ha ottenuto in queste prime stagioni. Soprattutto per quel che riguarda il Mondiale disputatosi quest’anno in Francia: “Francia 2019 è stato visto da oltre un miliardo di spettatori in tutto il mondo“, ha dichiarato Infantino ...

Calcio - Gianni Infantino : “Lavoriamo sui calendari internazionali e Mondiale femminile ogni due anni. Su Qatar 2022…” : Alla vigilia dell’ultima partita del calendario FIFA del 2019, ovvero la finale della Coppa del Mondo per club tra Liverpool e Flamengo, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha parlato ai media riguardo la situazione del Calcio a livello globale e, soprattutto, di quello che dovrà accadere nel prossimo futuro sia per quanto riguarda il comparto maschile sia quello femminile. I punti di criticità sono ben noti al numero uno del Calcio ...

Panini svela l’Almanacco Illustrato 2020 : tanto spazio al Calcio femminile : Il cielo è sempre più Azzurro! La copertina dell’Almanacco Illustrato del calcio 2020, edito da Panini e disponibile in tutte le migliori edicole, celebra le imprese delle nostre Nazionali maggiori, dai ragazzi di Roberto Mancini che hanno centrato a punteggio pieno la qualificazione a Euro 2020 alle ragazze di Milena Bertolini, reduci dal miglior risultato […] L'articolo Panini svela l’Almanacco Illustrato 2020: tanto spazio al ...

Domeniche bestiali – Radici e rami sulla porta - sputi ad arbitri e tifosi : è la magia del Natale. Per fortuna c’è il Calcio Femminile – VIDEO : I popoli guerrieri del nord e le reminiscenze di quegli spiriti che arrivano fin dentro ai campi di calcio: se di III categoria meglio ancora. Guerrieri che a volte possono essere anche molto giovani. E poi c’è il Cantona delle basse, che non prende a calci i tifosi ma quasi. Ci sono le Radici, fondamentali nel calcio minore tutto campanilismo, ma che a volte possono essere deleterie. E poi c’è Fabiana Vecchione: a ricordare ai ...

Calcio Femminile - le giovani italiane emergenti della prima metà di Campionato : Caruso - Glionna e Serturini il trio delle meraviglie : Il giro di boa del Campionato di Calcio femminile Serie A 2019-2020 è ormai prossimo e un mini-bilancio è possibile farlo. La classifica parla chiaro: la Juventus, campione d’Italia, comanda con 28 punti, avendo ottenuto nove vittorie in dieci match disputati, pareggiando il solo incontro con il Milan in trasferta. Un rendimento eccellente valso alla Vecchia Signora la testa con sei lunghezze di vantaggio sulla Fiorentina e sette sulla ...

A Rebibbia è nata l’Atletico Diritti : la squadra di Calcio Femminile che gioca sempre in casa : La squadra di calcio a 5 femminile di Rebibbia è scesa in campo nel primo campionato di calcio femminile che varca i muri di un istituto penitenziario. Un progetto questo iniziato un anno fa e accolto con grande entusiasmo dalla direzione del carcere. Nell'anno trascorso le atlete detenute si erano allenate ogni settimana, disputando una serie di amichevoli, contro la nazionale parlamentari, quella delle mamme, e in un triangolare insieme ad una ...

La Roma Calcio Femminile perde di nuovo : il Ravenna si impone 0-2 : Roma – Ultima partita prima della sosta natalizia per la Roma Calcio Femminile, che al Certosa riceve il Ravenna. Nelle ultime tre partite di campionato le capitoline hanno collezionato quattro punti, le Romagnole vengono invece da due vittorie e un pareggio. Dopo il turno infrasettimanale di Coppa Italia Colantuoni ritrova Cortelli, mentre Piras perde Moscia. Le padrone di casa partono forte e nel primo quarto d’ora spingono alla ...

Calcio Femminile - il presidente della FIGC Gravina sul professionismo : “Serve modificare la legge 91 del 1981” : “La norma che incentiva il professionismo femminile non può che fare riferimento al potere delle singole federazioni, come previsto dalla legge 91 del 1981. È una norma importante perché riconosce pari valore alla dignità delle ragazze, ma noi abbiamo chiesto maggiore forza: questa novità deve essere incardinata in modo diverso con una modifica della legge 91“. Di seguito il testo: Ai fini dell'applicazione della presente legge, ...

Calcio Femminile - le migliori italiane della decima giornata di Serie A. Bonetti MVP - Sabatino e Giacinti due sentenze : È tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. TATIANA Bonetti (FIORENTINA) – Nel giorno del suo compleanno si regala una tripletta di qualità ed è la protagonista assoluta del match del “Gino Bozzi” di Firenze ...

Calcio Femminile - Serie A 2019-2020 : Fiorentina-Inter 4-0 - una scatenata Tatiana Bonetti trascina al successo le viola : Termina con un pesante 4-0 in favore della Fiorentina il posticipo domenicale della Serie A di Calcio femminile, valido per il 10° turno del torneo nazionale. Al “Gino Bozzi” di Firenze le ragazze di Antonio Cincotta si sono imposte nettamente contro l’Inter, grazie alle reti di una scatenata Tatiana Bonetti, autrice di una tripletta al 17′, al 31′ e al 53′. A rimpinguare il bottino gigliato è stato anche ...

Calcio Femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince contro il Pink Bari - successi per Milan e Roma : In attesa del posticipo domenicale tra Fiorentina e Inter, si sono svolte cinque delle sei partite del decimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. In campo la capolista Juventus che, come da pronostico, si è imposta 2-0 contro il Pink Bari a Vinovo grazie alle reti di Valentina Cernoia al 19′ e di Aurora Galli al 40′. Un successo che rafforza la leadership delle bianconere, in vetta alla graduatoria con 28 ...