Calcio e periferia a Napoli Est diventano romanzo sociale

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti- In uscita a“Cagliosa“, di Giuseppe Franza, unedito da Ortica editrice. Una storia che parla del degrado e dei mali dellanapoletana attraverso la cronistoria di un campionato dilettantistico dipieno di risse, azioni ignobili e antisportività. Per rappresentare con la massima fedeltà l’ambiente, l’autore ha sperimentato una forma ibrida di espressività tra prosa letteraria e slang partenopeo contemporaneo. La trama Giovanni detto Vangò ruba motorini per conto di un carrozziere e nel tempo libero gioca anella squadra del suo quartiere: il Rione Incis Club, formazione di dilettanti iscritta al girone C della Terza Categoria provinciale napoletana. Ventidue sono le partite del torneo, e ventidue sono i capitoli del libro, attraverso cui Giovanni misura i propri limiti e il suo ...

Leggi la notizia su anteprima24

