Burkina Faso | attentato jihadista alla vigilia di Natale | 35 vittime Uccisi 80

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Almeno 35 civili sono statidiin due attentati terroristici di matricein. Come ha fatto sapere il capo della sicurezza locale, un attacco è avvenuto ad Arbinda, una città nella regione del Sahel, e un altro vicino a una base militare. Il presidente del Paese, Roch Marc Christian Kaboré, ha fatto sapere che 80 terroristi sono statinel corso degli interventi di sicurezza successivi. Anche 7 agenti sono stati. Quel che sappiamo finora è che la maggior parte delleerano di sesso femminile, ma non è ancora chiaro perché siano morte così tante persone nel corso della giornata. Dopo anni di stabilità, dal 2015 a questa parte il Paese dell’Africa occidentale è stato vittima di numerosi attentati, soprattutto nella regione subsahariana del Sahel, ma i numeri delleregistrati in questa occasione non ...

