Burkina Faso | 35 civili uccisi in attacco jihadista Fra loro molte donne

(Di mercoledì 25 dicembre 2019)in: almeno 35 mortiinnella notte del 24 dicembre: sono almeno 35, la maggior parte, e 7 soldati morti nell’terroristico contro un campo militare nella regione del Sahel, nel nord del, in cui sono morti anche ottanta jihadisti. Lo hanno riferito fonti militari e la presidenza. “Questobarbaro ha provocato la morte di 35 vittime, la maggior parte delle quali”, ha dichiarato il presidente del, Roch Kaborè. Si è trattato di un“terroristico” contro il distaccamento militare ad Arbinda, una città nel Sahel nell’estremo Nord del Paese, al confine con il Mali che ospita una base militare, secondo una fonte militare che ha chiesto l’anonimato. La risposta delle forze armate, con il supporto aereo, ha permesso di ...

