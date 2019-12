Brasile | grazia di Natale | Bolsonaro “perdona” i poliziotti condannati per crimini colposi

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Il presidente brasiliano Jairha concesso laad agenti della polizia e militari brasilianiperverificatisi a margine di operazioni ritenute pericolose o delicate. «Il decreto – si legge in una dichiarazione della presidenza – concede laagli agenti pubblici che compongono il sistema di pubblica sicurezza nazionale (polizia federale, polizia civile, polizia militare, vigili del fuoco, tra gli altri) che, nell’esercizio della loro funzione o in conseguenza di esso, hanno commesso reatio per eccesso colposo, cioècommessi senza intenzione». Laviene dunque applicata agli agenti di polizia o ai militari brasiliani che hanno agito per legittima difesa e include anche coloro che sono statiper atti commessi fuori servizio, al fine di «eliminare il rischio per se stessi o per ...

