Boxing Day | la tradizione di Santo Stefano in Premier League | ma perché si chiama così?

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Centocinquantanove anni che lascende in campo il giorno di. Ladel 26 dicembre è sacra per gli inglesi. Anche nel 2019 si giocherà in questa data, il celeberrimoDay che la Serie A ha provato ad emulare con scarsi risultati. La prima partita ufficiale nella storia del calcio si giocò proprio nelDay del 1860 e si affrontarono i due club calcistici più vecchi al mondo: lo Sheffield FC e l’Hallam FC. Un giorno che si vive tra cibo e calcio. Inizialmente ci si sfidava in match di andata e ritorno tra il 25 e il 26 dicembre, ma dal 1958 in poi giocatori, allenatori e arbitri ottennero il permesso di passare almeno il Natale in famiglia. In principio era un vero e proprio tour de force con le squadre che giocavano cinque volte in otto giorni (25,26, 28,30 dicembre e 1 gennaio). Punteggi tennistici alternati a partite ...

