Bonus busta paga confermato | chi dal 2020 avrà 50 euro in più al mese

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Via libera definitivo alla Manovra, su cui il governo ha incassato la fiducia con 312 voti a favore. 153 i contrari e 2 gli astenuti. In Aula alla Camera, a pochi minuti dal voto finale sulla Manovra, deputati di Fradelli d’Italia rispondono alle parole del grillino Leonardo Donno esponendo uno striscione recante la scritta “M5S parlava di rivoluzione. Ora pensa solo a mangiare il panettone”. In definitiva, passata la Manovra, non si assisterà ad alcun aumento dell’Iva, taglio del cuneo fiscale, lotta all’evasione e incentivi a chi usa le carte di credito, basta superticket dal primo settembre. Per il cuneo fiscale tre miliardi per ile 5 per il 2021. Inoltre, la legge è finanziata dalla stangata sui giochi. All’ultimo sono saltate la legalizzazione della cannabis light e la tobin tax. Restano, invece, la plastic tax e la sugar tax.il ...

