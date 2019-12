(Di mercoledì 25 dicembre 2019)in azione ladi, questa volta hanno distrutto il tavolo in pietra da ping-pong nel. Solo una decina di giorni fa era invece toccato alin piazza del Municipio (clicca qui per l’articolo). Ihanno colpito pesantemente anelladi. Sembra quasi che abbiano voluto dissacrare la “santa” sfogando le loro misere depravazioni sulcentrale Martindi via Attimo. Chi questa mattina è sceso nelper fare una passeggiata natalizia è infatti rimasto allibito di fronte allo spettacolo: un tavolo da ping pong in cemento che si trovava nella zona vicino all’Exess, il bar del, è stato letteralmente fatto a pezzi, probabilmente utilizzando una mazza, come potete vedere nella foto qui accanto. su Il Notiziario.

Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Bollate, vandali la notte di Natale: dopo il presepe danni al parco Luther King - -